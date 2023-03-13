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Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые на спор разделись догола в метро

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники МВД задержали шесть человек, которые на спор разделись догола в метро
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Суд арестовал пятерых пассажиров столичного метро за публичный стриптиз, еще одного хулигана оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в понедельник, 13 марта.

По данным ведомства, инцидент произошел на Замоскворецкой линии метро. Шестеро хулиганов, находясь в вагоне поезда, одновременно разделись и продолжили поездку в обнаженном виде. Информация об этом появилась в Сети, где ее заметили сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту была проведена проверка. Спустя сутки злоумышленников задержали. Ими оказались трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 д о 29 лет. В их отношении составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По словам задержанных, они разделись из-за проигранного спора.

Суд признал всех фигурантов виновными и приговорил пятерых нарушителей к арестам на срок от 12 до 14 суток. Еще одному фигуранту был выписан штраф.

Похожая история произошла в итальянском городе Милан. Местная полиция задержала необычную пару, которая непристойно себя вела в лифте местного метро.

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