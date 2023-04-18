Собянин поздравил народную артистку РСФСР Немоляеву с 86-летием

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 86-м днем рождения народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 18 апреля.

— Вас знают, любят и ценят миллионы зрителей. Фильмы с Вашим блистательным участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, — говорится в поздравлении.

Глава города отметил, что театральная биография Немоляевой, украшенная незабываемыми женскими образами, может служить ярким примером беззаветного служения искусству и сцене.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Среди ее театральных работ — роли в спектаклях «Гамлет», «Трамвай «Желание», «Человек из Ламанчи», «Кошка на раскаленной крыше» и во многих других.

C 1959 года Немоляева является ведущей актрисой Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Также она двукратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».

Летом прошлого года «Вечерняя Москва» взяла интервью у актрисы. Немоляева тогда рассказала, какую роль считает подарком судьбы и за что не любила «Еще раз про любовь».