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Автомобиль шоумена Диброва столкнулся с полицейской машиной на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль шоумена Диброва столкнулся с полицейской машиной на северо-востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием иномарки шоумена Дмитрия Диброва и полицейской машины. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Авария произошла на Звездном бульваре, в результате столкновения никто не пострадал. Как сообщил Telegram-канал «112», именно полицейская машина врезалась в Mercedes популярного ведущего.

Другое ДТП произошло на северо-западе столицы. На 77-м километре МКАД водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль перевернулся. Инцидент попал на видео.

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