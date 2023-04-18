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Автомобиль шоумена Диброва столкнулся с полицейской машиной на северо-востоке Москвы
Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий
На северо-востоке столицы произошло ДТП с участием иномарки шоумена Дмитрия Диброва и полицейской машины. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.
Авария произошла на Звездном бульваре, в результате столкновения никто не пострадал. Как сообщил Telegram-канал «112», именно полицейская машина врезалась в Mercedes популярного ведущего.
Другое ДТП произошло на северо-западе столицы. На 77-м километре МКАД водитель грузовика не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате столкновения автомобиль перевернулся. Инцидент попал на видео.
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