Матвиенко сделала замечание Кравцову за опоздание на Совет по детству
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание главе Минпросвещения Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.
— Мы условились, что с докладом сегодня выступит министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, член нашего совета. Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать, — передает слова Матвиенко ТАСС.
Также она попросила Кравцова больше так не делать. Министр, как уточняется, принес извинения за опоздание.
Матвиенко не впервые выступает с острыми высказываниями в адрес министра просвещения. В декабре 2021 года она раскритиковала Кравцова из-за закона об образовании.
Тогда же Совфед на пленарном заседании отклонил закон о государственной верификации образовательных онлайн-ресурсов для осуществления дистанционного формата обучения из-за найденной технической ошибки в тексте.