Матвиенко сделала замечание Кравцову за опоздание на Совет по детству

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание главе Минпросвещения Сергею Кравцову за опоздание на заседание Совета при президенте России по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

— Мы условились, что с докладом сегодня выступит министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов, член нашего совета. Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так, как учителя делают школьникам, я вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать, — передает слова Матвиенко ТАСС.

Также она попросила Кравцова больше так не делать. Министр, как уточняется, принес извинения за опоздание.

Матвиенко не впервые выступает с острыми высказываниями в адрес министра просвещения. В декабре 2021 года она раскритиковала Кравцова из-за закона об образовании.

Тогда же Совфед на пленарном заседании отклонил закон о государственной верификации образовательных онлайн-ресурсов для осуществления дистанционного формата обучения из-за найденной технической ошибки в тексте.