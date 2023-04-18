Врач Эдигер рассказал, возможна ли эпидемия гепатита С в современном мире

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Грозит ли России эпидемия гепатита С и как от него защититься, рассказал врач Александр Эдигер.

Специалист отметил, что на начало 2023 года пришелся всплеск различных инфекционных заболеваний.

Что касается гепатита С, то в целом можно говорить о снижении заболеваемости от него. Еще недавно это заболевание входило в число неизлечимых, однако теперь у заразившихся есть шанс на выздоровление.

За последние годы появились высокоэффективные противовирусные препараты, которые успешно применяют для лечения этого заболевания. Эдигер напомнил, что заразиться этим заболеванием можно не только через кровь, но и половым путем, а также бытовым путем.

Например, в парикмахерских и маникюрных салонах. По его словам, в современном мире эпидемия гепатита С вряд ли возможна, передает Общественная служба новостей.

Инфекционист Екатерина Киндалова предупредила о возможных заболеваниях и инфекциях, которые передаются при недостаточной стерильности инструментов для тату-сеанса — например, иголок. Одним из таких заболеваний является гепатит С, передает ФАН.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев объяснил, что такое токсический гепатит и в каких случаях при приеме добавок возможно его развитие.