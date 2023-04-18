Женщина зарезала возлюбленного в ходе ссоры в подмосковном Раменском

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Московская область, Раменское, Коммунистическая улица Карта всех событий

Жительница Московской области поссорилась со своим сожителем и зарезала его. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СК России Ольга Врадий во вторник, 18 апреля.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Коммунистической улице города Раменское. Между 47-летним мужчиной и его 39-летней избранницей произошла ссора, в результате которой женщина схватила нож и воткнула его возлюбленному в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На допросе женщина призналась в содеянном и рассказала о произошедшем в деталях. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигурантку.

Похожая история произошла на северо-западе Москвы. Женщина поссорилась с мужем и несколько раз ударила его в шею ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.