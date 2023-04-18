Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о своем состоянии после ДТП с участием полицейских

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российский телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на пересечении Аргуновской улицы и Звездного бульвара. В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» шоумен подтвердил случившееся.

Как сообщили очевидцы, Дмитрий Дибров во время движения на своем Mercedes-Benz при повороте на Звездный бульвар непреднамеренно задел микроавтобус сотрудников правоохранительных органов. В момент аварии машина полицейских двигалась по выделенной полосе общественного транспорта.

Как признался телеведущий в беседе с корреспондентом «ВМ», в результате аварии он не пострадал. Сотрудники полиции также остались целы.

— Вы знаете, ничего особенного не произошло! Я цел. Спасибо большое за внимание, — сказал Дибров.

Остальные подробности инцидента телеведущий не стал раскрывать. На появившихся в Сети кадрах с места ДТП видно, что микроавтобус сотрудников полиции стоит на встречной полосе общественного транспорта. Машина Диброва расположена в нескольких метрах от него. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.