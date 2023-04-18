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Росавиация сообщила об опасном сближении борта Минобороны с РС-12 в Самаре

Евгений Жуков
Общество
Росавиация сообщила об опасном сближении борта Минобороны с РС-12 в Самаре
Фото: Pexels

Опасное сближение произошло в конце марта в Самаре по вине диспетчера между Ил-76 Министерства обороны и самолетом PC-12, принадлежащим белорусской авиакомпании Bysky. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В материале говорится, что 28 марта в зоне ответственности регионального центра Единой системы организации воздушного движения произошел авиационный инцидент, связанный «с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования» между двумя воздушными судами.

Основной причиной опасного сближения стало несоблюдение диспетчером обслуживания воздушного движения своих должностных обязанностей, связанных с недостаточным контролем за обстановкой.

В отношении должностных лиц, допустивших подобные нарушения, были приняты «соответствующие кадровые решения», говорится в отчете.

16 апреля вылетевший из Тобольска в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку из-за попадания птиц в двигатель. На борту воздушного судна находились 73 пассажира, в том числе пятеро детей.

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