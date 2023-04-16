Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самолет Тобольск — Санкт-Петербург экстренно сел из-за столкновения с птицами

Юлия Курганова
Происшествия
Самолет Тобольск — Санкт-Петербург экстренно сел из-за столкновения с птицами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вылетевший из Тобольска в Санкт-Петербург самолет вынужденно приземлился из-за попадания птиц в двигатель. Проверку проводит Уральская транспортная прокуратура, сообщили в воскресенье, 16 апреля, в пресс-службе ведомства.

Лайнер Superjet-100 95M вылетел из Тобольска вечером 16 апреля. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт, перед этим сообщив о возможном столкновении со стаей птиц.

Лайнер благополучно приземлился, на его борту находились 73 пассажира, среди которых пятеро детей. Судно отстранили от полетов. В настоящее время специалисты оценивают его техническое состояние. Ожидается, что резервное судно вылетит в 00:00 по московскому времени, передает «МК».

5 апреля сообщалось, что пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета. Авиадебошир намеревался сделать это прямо во время полета. Уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Аэропорты Птицы Санкт-Петербург Самолеты Тобольск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте