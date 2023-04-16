Самолет Тобольск — Санкт-Петербург экстренно сел из-за столкновения с птицами

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Вылетевший из Тобольска в Санкт-Петербург самолет вынужденно приземлился из-за попадания птиц в двигатель. Проверку проводит Уральская транспортная прокуратура, сообщили в воскресенье, 16 апреля, в пресс-службе ведомства.

Лайнер Superjet-100 95M вылетел из Тобольска вечером 16 апреля. Вскоре после взлета экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт, перед этим сообщив о возможном столкновении со стаей птиц.

Лайнер благополучно приземлился, на его борту находились 73 пассажира, среди которых пятеро детей. Судно отстранили от полетов. В настоящее время специалисты оценивают его техническое состояние. Ожидается, что резервное судно вылетит в 00:00 по московскому времени, передает «МК».

5 апреля сообщалось, что пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета. Авиадебошир намеревался сделать это прямо во время полета. Уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».