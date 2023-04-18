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WP: Посещение Киева привело генсека ООН Гутерреша в ярость

Евгений Белоусов
В мире
WP: Посещение Киева привело генсека ООН Гутерреша в ярость
Фото: shutterstock

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш буквально «пришел в ярость» из-за того, что Украина включила в программу его визита церемонию награждения солдат ВСУ. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона газета The Washington Post.

По имеющейся у издания информации, генсека очень разозлило то, что награждение украинских солдат никак не было обговорено заранее — его просто поставили перед фактом. В документах также говорится, что Гутерреш «подчеркивал, что старался не улыбаться все время» во время церемонии.

Кроме того, он был не рад даже самому факту поездки. В то время он находился в пути уже несколько недель, и новый продолжительный перелет раздражал его, передает газета.

Антониу Гутерреш посетил с официальным визитом Киев в начале марта.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Что известно о молодом человеке и как к его аресту отнеслись в США — в материале «Вечерней Москвы».

Украина ООН Антониу Гутерреш
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