«Американский фарс»: что известно о Джеке Тейшейре, подозреваемом в утечке Пентагона

Фото: defense.gov

ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Что известно о молодом человеке и как к его аресту отнеслись в США — в материале «Вечерней Москвы».

Что произошло в США

На прошлой неделе СМИ обратили снимание на появление в Сети секретных документов Пентагона. К ним относятся более сотни фотографий листов А4 из презентации, которую подготовили американские военные для встречи с участием представителей ВСУ и НАТО в Германии 1 марта.

На документах стоят даты от конца февраля до начала марта текущего года. Многие из них отмечены знаками «Совершенно секретно» и «Не для предоставления иностранным представителям». В бумагах представлена сводка американской разведки о событиях в разных странах мира. Например, в Китае, Йемене и Иране. Кроме того, большинство документов относятся к военному конфликту на Украине. Именно эти бумаги вызвали огромный резонанс в США и за их пределами.

Что известно о подозреваемом в утечке

По предварительным данным, секретные документы Пентагона выложил в интернет военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра. Он был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные файлы американской разведки. Подозреваемому всего 21 год. Молодой человек служил в разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс.

Тейшейра был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, в которой объединились около 20–30 человек, увлекающихся оружием, видеоиграми и мемами.

По словам друга подозреваемого, 21-летний служащий ВВС Нацгвардии США считал «удручающим» конфликт на Украине. Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине. Он хотел показать их людям, которым доверял.

В США арест Тейшейры вызвал широкий резонанс. Так, член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин вступилась за подозреваемого в утечке из Пентагона. Она отметила, что он изначально является противником Байдена и его режима. А также предложила американцам задуматься, кто является настоящим врагом — молодой служащий Нацгвардии США с низким званием или Белый дом, который без всяких на то полномочий воюет на Украине?

Что странного в аресте Тейшейры

В беседе с «ВМ» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев отметил, что делать выводы об отношении американцев к аресту Джека Тейшейры рано.

— Слишком мало времени прошло, чтобы мы могли точно знать отношение к его аресту в США. На данный момент никаких подробностей нет. В ФБР рассказали об его аресте без особых эксцессов, а также назвали имя и место службы. Американские СМИ пишут, что подозреваемый с февраля 2022 года начал рассылать секретные материалы своим друзьям-геймерам в общем чате. Рано делать выводы, но эта история производит странное впечатление. Пока не понятно, что скажет американская сторона, — сказал он.

Эксперт отметил, что крайне странным выглядит то, что 21-летний служащий ВВС Нацгвардии США мог иметь доступ к секретным документам такого уровня.

— Со стороны кажется, что это похоже на американский фарс, который творится в США и в политике, и в экономике. А с другой стороны, складывается впечатление, что нашли стрелочника. Можно догадаться, что 21-летний военнослужащий, скорее всего, не мог иметь дело с данными секретными документами. Все это выглядит крайне странно, — заключил Рогулев.

Подробнее о том, какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт, — в материале «ВМ».