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WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона считал удручающим конфликт на Украине

Никита Худяков
В мире
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона считал удручающим конфликт на Украине
Фото: Unsplash

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра считал «удручающим» конфликт на Украине. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на друга Тейшеры.

— Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал удручающей битвой между странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что публикация секретных документов предназначалась для просвещения друзей, которым доверял Тейшера, передает Washington Post.

13 апреля стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились около 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Пентагон продолжает проводить активное расследование этого беспрецедентного случая. Западная пресса уже назвала произошедшее ударом по Соединенным Штатам и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на конфликт на Украине, разбирались в материале «Вечерней Москвы».

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