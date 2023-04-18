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Москвичей пригласили на военно-спортивный фестиваль среди кадет

Евгений Силаев
Город
Москвичей пригласили на военно-спортивный фестиваль среди кадет
Фото: Вечерняя Москва
Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

С 15 по 20 мая в Москве пройдет финальный этап соревнований в рамках II Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова среди кадет. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования пройдут по тактико-стрелковому многоборью, полиатлону, городошному спорту и строевой подготовке. Участниками станут юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.

Церемония открытия фестиваля запланирована на 15 мая. Она пройдет в 14:00 в воинской части № 61899.

Далее — с 16 по 18 мая — пройдут соревнования по всем дисциплинам. В эти дни состоятся квалификационные этапы, полуфиналы и финалы.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 20 мая в 14:00. Победители и призеры соревнований получат награды, а также памятные призы. За день до этого для кадет проведут культурно-музейную программу.

15 апреля в Музее Победы прошел «Большой весенний кадетский бал», на который собрались около 400 учащихся московских кадетских школ и корпусов. Сотни зрителей увидели яркие и красочные номера: полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль и вальсы, другие исторические танцы.

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