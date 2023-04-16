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Почти 400 кадет выступили на весеннем балу в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Почти 400 кадет выступили на весеннем балу в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

«Большой весенний кадетский бал», на который собрались около 400 учащихся московских кадетских школ и корпусов, прошел 15 апреля в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Большой кадетский бал проходит в Музее Победы с 2006 года традиционно весной и осенью. Это важная традиция и наша культурная история, ведь бальные танцы — неотъемлемая часть кадетского образования. Каждый будущий офицер должен уметь танцевать, — рассказала распорядитель бала Мария Брагина.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

Сотни зрителей увидели яркие и красочные номера: полонез, падеграс, падепатинер, польку, кадриль и вальсы, другие исторические танцы. Участники также вспомнили старинную бальную игру «Ручеек». Перед началом каждого выступления распорядитель бала рассказала об истории и традициях танца.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

Еще одну выставку в Музее Победы представят 20 апреля. Экспозиция будет посвящена Маршалу Советского Союза Семену Буденному. Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения полководца.

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