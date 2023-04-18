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«Не стоит собирать с ним букеты»: терапевт Теплакова назвала опасный лесной цветок

Ольга Василевская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не стоит собирать с ним букеты»: терапевт Теплакова назвала опасный лесной цветок
Фото: mos.ru

Все уже знают про опасность, которую таит в себе борщевик. Но в отношении многих других растений также нужно проявлять бдительность.

— Весна — опасное время для аллергиков, это знают все, — рассказывает терапевт Елена Теплакова. — Но не стоит забывать, что в лесу много ядовитых растений.

Одно из самых опасных — волчье лыко, красиво цветущее яркими розовыми цветами, издалека напоминающими багульник.

— Многие умудряются путать волчье лыко с багульником и собирать букеты! — констатирует Елена Владимировна. — А лыко очень опасно. У него ядовиты все части растения, и ветви, и листочки с цветками, ну и плоды, естественно. На аллергиков же может оказать воздействие и пыльца растения, так что не стоит экспериментировать и собирать букеты первоцветущих растений, тем более многие из них занесены в Красную книгу.

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