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Полицейские задержали закладчика мефедрона в Южном Бутове

Степан Жирнов
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Полицейские задержали закладчика мефедрона в Южном Бутове
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

На юго-западе столицы сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 18 апреля.

По его словам, злоумышленника задержали патрульные, которые остановили молодого гостя столицы для проверки документов. Во время разговора с полицейскими 24-летний мужчина сильно нервничал, в связи с чем правоохранители провели личный досмотр.

При себе у подозреваемого оказался 221 сверток с неизвестным веществом. Исследование части изъятого показало, что в упаковках находился мефедрон. Задержанный рассказал, что наркотики он собирался продать через тайники-закладки.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Группу наркоторговцев полиция задержала 17 апреля в Подмосковье. У злоумышленников изъяли восемь килограммов запрещенных веществ.

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