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Приметы и советы

Российские профсоюзы предложили отправлять безработных на пенсию

Евгений Жуков
Экономика
Российские профсоюзы предложили отправлять безработных на пенсию
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, стоит позволять досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может найти им работу. Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Организация уже предложила внести подобные правки в законопроект «О занятости населения». Также федерация призвала узаконить термины «частично занятый» и «частично безработный», которые сегодня используются Росстатом, но в текущей редакции закона пока не фигурируют.

Первый термин означает, что гражданин нанят по трудовому договору, но теряет в окладе из-за сниженной нормы рабочего времени, от которого зависит зарплата.

Второе понятие используется в случае, когда время работы сотрудника снижено вынуждено из-за различных обстоятельств — карантина или чрезвычайной ситуации.

При этом профсоюзы полагают, что после закрепления понятия «частичная безработица» граждане смогут рассчитывать на пособия по ней, чтобы максимальный размер был установлен на уровне минимального размера оплаты труда.

В Министерстве труда и социальной защиты указали, что над всеми предложениями в настоящее время работает профильный комитет Государственной думы. Предполагается, что готовая версия законопроекта ко второму чтению будет в мае, передают «Ведомости».

В рамках программы добровольных сбережений на старость россияне смогут получить до 36 тысяч рублей в год от государства по принципу софинансирования.

Кому будет выгодно пользоваться данной программой и как это лучше сделать, «Вечерняя Москва» узнала у профессора Финансового университета, доктора экономических наук Александра Сафонова.

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