Пьяная ссора в Павловском Посаде закончилась убийством

Фото: СК РФ

В Подмосковье поссорившиеся пьяные мужчины решили выяснить отношения при помощи топора и ножа. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 апреля.

По ее словам, в квартире жилого дома в Павловском Посаде поссорились два собутыльника. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один из мужчин ударил другого топором по голове.

В ответ на это раненый житель Подмосковья схватил нож и воткнул его в обидчика. От полученных травм агрессор скончался на месте происшествия. Раненому в голову мужчине оказали медицинскую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 45-летнего жителя Павловского Посада задержали. В скором времени следствие обратится в суд с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения.

Другое преступление произошло в подмосковном Раменском. Женщина поссорилась с сожителем и ударила его ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.