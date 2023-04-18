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Пятеро нелегальных банкиров предстанут перед судом в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Пятеро нелегальных банкиров предстанут перед судом в Москве
Фото: shutterstock

Пять членов банды нелегальных банкиров предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, их обвинили по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Установлено, что банда в период с апреля 2016 года по август 2018 года при помощи реквизитов подставных фирм вела счета, осуществляла переводы и выдавала наличные, не имея специальной лицензии и регистрации.

В результате преступной деятельности злоумышленники заработали более 18 миллионов рублей на комиссиях от проведенных операций. Правоохранительные органы собрали достаточное количество доказательств причастности членов банды к преступлениям, в связи с чем уголовное дело передано в Преображенский районный суд для рассмотрения по существу.

Похожее преступление совершили двое жителей Московского региона. Они осуществляли нелегальные банковские операции и брали за это комиссию в размере трех процентов от суммы. Их незаконная прибыль превысила 22 миллиона рублей.

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