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На Украине назвали самый опасный беспилотник армии России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине назвали самый опасный беспилотник армии России
Фото: public domain

Российский беспилотник «Ланцет» представляет наибольшую опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 18 апреля, заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Дальность действия подобного вооружения достигает 40 километров, а максимальная полезная нагрузка — до трех килограммов взрывчатого вещества — делает его полезным для уничтожения артиллерии, признал он.

«Ланцет», по оценкам СМИ, стоит менее 50 тысяч долларов, в то время как используемые украинской армией вооружения стоят гораздо дороже. К примеру, стоимость поставляемой Соединенными Штатами гаубицы М777 — около четырех миллионов долларов, передает Economist.

Данный БПЛА был разработан компанией ZALA AERO, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель.

Компания «Ростех» приступила к увеличению объема серийного выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что «Кинжалы» оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны.

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