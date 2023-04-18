Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица сохраняет высокие темпы ввода недвижимости в эксплуатацию: в 2022 году было сдано 585 объектов площадью 13,4 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил первый замести­тель руководителя Департамента градостр­оительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

По его словам, в 2023 году уже ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В частности, речь идет о 87 многоквартирных домах, общая площадь которых составила 1,7 миллиона квадратных метров. Также с начала этого года введено 0,2 миллиона квадратных метров индивидуальных домов.

— Все объекты ИЖС и 67 многокварти­рных домов построены за счет внебюджетн­ых источников финанс­ирования. Выполнение годового плана по вводу недвижимости составляет 45 процентов, жилья — 40 процентов, — рассказал Стулов.

Он отметил, что в строительной работе активно используются современные IT-технологии. Через информационные системы ведется не только контроль бюджета, но и взаимодействие с жителями, рассказал Стулов в интервью «АиФ».

Около миллиона квадратных метров реновационного жилья строят и проектируют на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.