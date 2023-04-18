Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дмитрий Стулов: Моск­ва сохраняет высокие темпы ввода недвиж­имости на протяжении нескольких лет

Евгений Силаев
Город
Дмитрий Стулов: Моск­ва сохраняет высокие темпы ввода недвиж­имости на протяжении нескольких лет
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столица сохраняет высокие темпы ввода недвижимости в эксплуатацию: в 2022 году было сдано 585 объектов площадью 13,4 миллиона квадратных метров. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил первый замести­тель руководителя Департамента градостр­оительной политики Москвы Дмитрий Стулов.

По его словам, в 2023 году уже ввели в эксплуатацию 1,9 миллиона квадратных метров жилья. В частности, речь идет о 87 многоквартирных домах, общая площадь которых составила 1,7 миллиона квадратных метров. Также с начала этого года введено 0,2 миллиона квадратных метров индивидуальных домов.

— Все объекты ИЖС и 67 многокварти­рных домов построены за счет внебюджетн­ых источников финанс­ирования. Выполнение годового плана по вводу недвижимости составляет 45 процентов, жилья — 40 процентов, — рассказал Стулов.

Он отметил, что в строительной работе активно используются современные IT-технологии. Через информационные системы ведется не только контроль бюджета, но и взаимодействие с жителями, рассказал Стулов в интервью «АиФ».

Около миллиона квадратных метров реновационного жилья строят и проектируют на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Недвижимость Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте