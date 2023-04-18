Андрей Бочкарев: Почти миллион «квадратов» реновационного жилья проектируют и строят в ЮВАО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около миллиона квадратных метров реновационного жилья строят и проектируют на юго-востоке столицы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, программа реновации в городе активно реализуется.

— Одновременно проектируются и строятся десятки домов во всех округах столицы. Например, на юго-востоке сейчас в проектировании 629 тысяч квадратных метров жилья, а на стадии стройки уже 370,4 тысячи «квадратов», — сообщил Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, на территории Юго-Восточного административного округа ввели уже 36 новостроек по программе реновации. Их площадь составила 627,9 тысячи квадратных метров.

Генеральный директор научно-проектного центра «Развитие города» Илья Киевский отметил, что жители Москвы доверяют программе реновации. Они активно переселяются в новые качественные дома.

На юго-востоке столицы на данный момент проектируют и строят 53 жилых дома по программе реновации, сообщил Андрей Бочкарев.