Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дело возбудили по факту нападения на инспектора МАДИ в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Дело возбудили по факту нападения на инспектора МАДИ в центре Москвы
Фото: МВД Медиа
Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

По факту избиения водителем инспектора МАДИ в центре столицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 апреля.

Агрессивного водителя, который набросился с кулаками на сотрудника МАДИ, обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Telegram-канал ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 апреля на Семеновской набережной. Инспектор зафиксировал нарушение правил парковки, что очень не понравилось владельцу транспортного средства. 45-летний мужчина сперва оскорбил сотрудника ведомства, после чего набросился на него и несколько раз ударил по лицу.

Потерпевший обратился в полицию. Прокуратура взяла контроль над выяснением обстоятельств произошедшего.

Басманный район МАДИ Москва Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте