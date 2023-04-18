Дело возбудили по факту нападения на инспектора МАДИ в центре Москвы

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Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

По факту избиения водителем инспектора МАДИ в центре столицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 18 апреля.

Агрессивного водителя, который набросился с кулаками на сотрудника МАДИ, обвинили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает Telegram-канал ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 апреля на Семеновской набережной. Инспектор зафиксировал нарушение правил парковки, что очень не понравилось владельцу транспортного средства. 45-летний мужчина сперва оскорбил сотрудника ведомства, после чего набросился на него и несколько раз ударил по лицу.

Потерпевший обратился в полицию. Прокуратура взяла контроль над выяснением обстоятельств произошедшего.