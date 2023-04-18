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В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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