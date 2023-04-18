Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур»
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
В России выявлены случаи заболевания подвариантом коронавируса «арктур». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля Народный календарь. Чем стоит полакомиться на Евтихия Тихого, 19 апреля Народный календарь. Почему нельзя впускать и выпускать кошку через окно 18 апреля Народный календарь. Кто сможет прогнать зло на Иосифа Песнопевца, 17 апреля
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