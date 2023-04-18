ЕК предложила создать европейский щит кибербезопасности

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Еврокомиссия внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в области кибербезопасности, который должен способствовать консолидации усилий стран объединения в обнаружении, предотвращении и защите от киберугроз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 18 апреля.

В документе говорится, что подобный закон укрепит солидарность на уровне Евросоюза для «выявления, готовности и реагирования на масштабные инциденты в киберпространстве через создание Европейского щита кибербезопасности и комплексного механизма кибербезопасности».

Европейский щит кибербезопасности будет представлять собой общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных центров обеспечения тематической безопасности. В их задачу будет входить обнаружение и реагирование на киберугрозы.

В ЕК рассчитывают, что такая инфраструктура может заработать на уровне ЕС уже в 2024 году. Общий размер финансирования деятельности в рамках нового закона составит более одного миллиарда евро, говорится в документе.

Российские компании начали обучать «белых» хакеров, или пентестеров — они тестируют информационные системы на безопасность, сообщил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

Так, чиновник заявил о нехватке «белых» хакеров в России в настоящее время. В результате для противодействия преступлениям в сфере кибербезопасности власти решили начать обучение специалистов, которые смогут следить за этим.