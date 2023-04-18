Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичное правительство расширило программу финансовой поддержки модернизации промышленности: теперь малые и средние предприятия смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит три процента. Эта программа работает с марта прошлого года и предлагает поддержку при покупке оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, строительстве или реконструкции промышленной инфраструктуры на территории города, — сказал он.

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Глава города напомнил, что с января по март 2023 года поддержку получило 21 столичное предприятие. Им одобрили заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 24,8 миллиарда рублей, написал Собянин в Telegram-канале.

Собянин также сообщил, что благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства.