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Приметы и советы

Собянин расширил пр­ограмму финансовой поддержки модернизации промышленности

Евгений Белоусов
Город
Собянин расширил пр­ограмму финансовой поддержки модернизации промышленности
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичное правительство расширило программу финансовой поддержки модернизации промышленности: теперь малые и средние предприятия смогут компенсировать часть затрат на лизинг оборудования. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Льготная ставка по договорам финансовой аренды составит три процента. Эта программа работает с марта прошлого года и предлагает поддержку при покупке оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, строительстве или реконструкции промышленной инфраструктуры на территории города, — сказал он.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города напомнил, что с января по март 2023 года поддержку получило 21 столичное предприятие. Им одобрили заявки на льготные инвестиционные кредиты на общую сумму 24,8 миллиарда рублей, написал Собянин в Telegram-канале.

Собянин также сообщил, что благодаря «зеленому коридору» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тысячи квадратных метров срок выполнения административных процедур удалось сократить в два раза. Это позволяет разворачивать в столице новые производства.

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