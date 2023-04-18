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Движение на ряде улиц в центре Москвы перекроют 21 апреля из-за Ураза-байрама

Евгений Жуков
Город
Движение на ряде улиц в центре Москвы перекроют 21 апреля из-за Ураза-байрама
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Дурова Карта всех событий

В пятницу, 21 апреля, в столице будут закрыты для движения транспорта несколько улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, в период с 00:01 до 11:00 будут перекрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков. Кроме того, с 07:00 до 08:00 для проезда будут закрыты участки Минской улицы и съезда с проспекта Генерала Дорохова.

В этот же день с 04:00 до 11:00 для проезда будут закрыты участки Большой Татарской улицы, Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского и Озерковского переулков.

Отмечается, что подобные ограничительные меры связаны с проведением мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам. Водителям рекомендуется выстраивать маршруты передвижения заранее с учетом ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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