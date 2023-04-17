Схема движения изменится на двух улицах в СВАО

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, 5-й Останкинский переулок Карта всех событий

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Решение позволит создать более 40 мест для парковки. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теперь в обозначенных переулках движение будет односторонним. Ранее на этих улицах в каждую сторону было организовано по одной полосе движения.

— Ширина дороги не позволяла создать парковочные места для комфортного проезда машин. Одностороннее движение поможет добавить пространство. На нем удастся разместить места для парковки, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Принятое решение одновременно сохраняет и безопасное движение, и свободный проезд. Кроме того, переулки будут обеспечены 44 парковочными местами, пять из которых будут предназначены для маломобильных жителей города.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.