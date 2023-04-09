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Движение на двух участках Новосходненского шоссе ограничат с 11 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение на двух участках Новосходненского шоссе ограничат с 11 апреля
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Москва, Новосходненское шоссе Карта всех событий

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут введены из-за реконструкции инженерных сетей на участке. Водителям рекомендуется использовать другие маршруты, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение на двух участках Новосходненского шоссе ограничат с 11 апреля Фото: Telegram / Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будут производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.

Также с 10 апреля изменится схема движения на участке улиц Пивченкова и Олеко Дундича. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ.

Кроме того, с 11 апреля до 27 июня в районе пересечения Курсового и 1-го Зачатьевского переулков изменится схема движения транспорта. Ограничения будут связаны с проведением инженерных работ.

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