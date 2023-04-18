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Автомобиль сбил пешехода на Ярославском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на Ярославском шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Ярославское шоссе, 54 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода в районе лома №54 на Ярославском шоссе. Об этом во вторник. 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в сторону области затруднено, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы столицы. Также Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» опубликовал видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как человек переходит дорогу в неположенном месте посреди активного движения машин. В какой-то момент один из автомобилей сбивает его.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Другое ДТП произошло в Северо-Западном тоннеле. Столкнулись два автомобиля. Авария попала на видео.

На северо-востоке МКАД произошло ДТП, в результате которого на проезжую часть опрокинулся грузовик. Авария произошла на внутренней стороне 85-го километра. Водитель грузовика не успел затормозить и врезался в легковую машину, после чего перевернулся. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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