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Сборная России не примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Евгений Белоусов
Спорт
Сборная России не примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

— У нас есть ряд организационных сложностей. Мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка у футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числами, — заявил он.

По словам Митрофанова, сейчас активно ведутся переговоры о возможной замене турнира CAFA другими соревнованиями, передает ТАСС.

Россия может принять решение выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Если это случится, страна получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки: например, ряд азиатских стран негативно отнесется к такому переходу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

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