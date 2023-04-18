На Литовском бульваре мужчина чуть не убил жену на глазах у детей

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Москва, Литовский бульвар Карта всех событий

26-летний мужчина едва не задушил 29-летнюю жену на глазах у малолетних детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, между супругами начался конфликт, в ходе которого мужчина едва не задушил жену. Мать женщины, почувствовав неладное, обратилась в правоохранительные органы.

Пострадавшая госпитализирована. Примечательно, что в момент ссоры рядом находились малолетние дети супругов. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, отметила Нефедова.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении мужчины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

Другой семейный конфликт произошел в подмосковном Раменском. Между 47-летним мужчиной и его 39-летней избранницей возникла ссора, в результате которой женщина схватила нож и воткнула его возлюбленному в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.