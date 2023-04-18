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В Херсонской области начали изымать лодки для нужд ВС РФ

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Херсонской области начали изымать лодки для нужд ВС РФ
Фото: Администрация президента РФ

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо дал распоряжение начать изъятие гражданских лодок на территории региона, чтобы передавать их военным на их нужды. Об этом Сальдо рассказал на заседании областного правительства.

— На прошлой неделе я дал распоряжение собрать возможное количество маломерных судов, лодок, которые нужны нашим военным, — сказал Сальдо.

Врио главы Херсонской области добавил, что такие меры полностью соответствуют законодательству РФ о военном положении. Он отметил, что владельцы таких лодок, которые ранее использовали свои суда в производственных целях, могут рассчитывать на получение компенсации от правительства региона. Также через некоторое время им собираются вернуть лодки, добавил Сальдо, передает ТАСС.

Сальдо также сообщал, что в Херсонской области укрепляют систему противовоздушной обороны для сокращения обстрелов со стороны Украины. По его словам, проводимые работы позволят минимизировать возможность попадания ракет ВСУ в значимые объекты региона.

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