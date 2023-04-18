RT: Тяжелораненый российский доброволец на руках прополз четыре км через минное поле

Фото: Минобороны РФ

Тяжелораненый доброволец из Калининграда, который отправился в зону СВО, прополз на руках четыре километра через минное поле, чтобы добраться до российских военных. Об этом сам боец рассказал в беседе с RT.

Доброволец поделился, что как только в России объявили частичную мобилизацию, он не смог оставаться в стороне и отправился на фронт добровольцем. Ему довелось стать водителем в зоне СВО. Однако отряд оказался в засаде под Кременной.

Калининградец получил тяжелые травмы, у него были сломаны ноги, поврежден позвоночник. Несколько дней ему пришлось провести даже без воды.Спасло молодого человека то, что пока он полз, то случайно нашел рацию. По ней ему ответил российский боец, который помог ему сориентироваться и добраться до своих.

— Он говорил, куда ползти, чтобы не нарваться на неприятность в виде растяжки. Ночь пришлось пережидать в лесопосадке. Наутро я снова пополз, и где-то метров через 500 встретил ребят, — пояснил калининградец.

Сейчас доброволец уже вернулся в родной Калининград, он проходит лечение. Пока травмы полностью не исчезли, но мужчина уже может ходить при помощи костылей. К нему в больницу постоянно приходят родственники, общается с ним и боец, который по рации буквально спас мужчину.

Настоящие подвиги в зоне СВО совершают не только военные и добровольцы, но и рядовые медики. Многие врачи не уехали с начала военной спецоперации туда, где безопасно, а остались в самом центре военных действий, чтобы спасать ребят, защищающих родную землю. «Вечерняя Москва» познакомилась с автором идеи фильма о таких людях, Анастасией Приказчиковой.