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В Нью-Йорке обрушилось здание: спасатели ищут людей под завалами

Ирэна Колесова
Происшествия
В Нью-Йорке обрушилось здание: спасатели ищут людей под завалами
Фото: Unsplash

В Нью-Йорке, в одном из главных городских районов Манхэттен, в среду, 19 апреля, обрушилось здание. Об этом информирует американский телеканал СBS.

Пока точных данных о том, что именно это за строение, не приводится. По некоторым сведениям, рухнула крытая парковка. О причинах обрушения также не сообщается.

Известно, что на месте происшествия работают городские спасатели. По их сведениям, под завалами могут находиться люди, сейчас их ищут, передает ТАСС.

9 апреля по французском городе Марсель обрушился жилой дом. По данным мэрии, городские власти работают в координации с правоохранительными органами и спасательными службами. Причина обрушения выясняется. Мэр порекомендовал жителям избегать района, в котором произошло обрушение дома.

В Забайкалье недавно произошел взрыв в жилом доме, который разрушил два этажа здания. Об 9 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Уточнялось, что разрушенными оказались четвертый и пятый этажи здания. В региональном управлении МВД добавили, что обрушение произошло из-за взрыва бытового газа.

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