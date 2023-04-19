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Британки пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога»

Ирэна Колесова
В мире
Британки пожаловались на украинских беженок, которые «наставляют им рога»
Фото: Unsplash

Жительницы Великобритании пожаловались на беженок с Украины, которые буквально «наставляют им рога», постоянно пытаясь увести у них любимых мужчин, пишет газета The Daily Mail.

Издание приводит историю Эммы Нисигаки, которая сначала радостно приютила у себя беженок. Женщина рассказала, что знает больше десяти бедных британок, чьи супруги начали крутить романы с приехавшими украинками.

— Эти молодые женщины вскружили голову этим мужчинам, и их семьи были разрушены, — посетовала она.

Издание добавляет, что от такой романтики пострадала мать двоих детей. Она развелась с мужем, поскольку у него начались постоянные свидания с украинской беженкой. В итоге британка просто выгнала неверного супруга из дома, хотя до сих пор переживает о случившемся.

В прошлом году по всему миру нашумела история британца Энтони Гарнетта, который бросил супругу и детей всего спустя десять дней после знакомства с украинкой. Правда, роман оказался не таким долгим, но семья оказалась разрушена.

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