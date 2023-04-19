CNN: Алек Болдуин приступит к съемкам фильма «Раст» в четверг

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В США собираются вновь начать съемки печально известного фильма «Раст», во время которых голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил человека. О возобновлении работы над кинолентой сообщил телеканал CNN.

— Съемки фильма «Раст» возобновятся на этой неделе, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, съемочный процесс стартует уже в четверг в штате Монтана. Сам Алек Болдуин тоже начнет работу над ролью, хотя сразу после трагедии задумывался о том, чтобы полностью завершить карьеру и больше никогда не сниматься в кино, передает РИА Новости.

Трагедия случилась еще в октябре 2021 года. Алек Болдуин взял в руки пистолет, который по всем правилам съемочного процесса должен был быть не заряжен. Однако оружие выстрелило. Погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза получил серьезное ранение. Сам артист настаивает на своей невиновности.

В США продолжаются суды и расследования. В итоге Болдуину пока разрешили продолжать съемки и общаться со свидетелями. Хотя дело еще не закрыто, рассматривается вина актера в непредумышленном убийстве. Пока ему запрещено пить алкоголь и приближаться к любому оружию.