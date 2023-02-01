Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве на съемках фильма

Юлия Курганова
В мире
Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве на съемках фильма
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Голливудскому актеру Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках киноленты «Ржавчина». Об этом во вторник, 31 января, сообщило издание Page Six.

Также обвинение было предъявлено отвечающей за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и артисту грозит до полутора лет тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Трагический инцидент с участием Болдуина случился 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер ленты «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу. В свою очередь оператор фильма Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, медики не смогли ее спасти.

В феврале 2022 года актер вернулся к работе в кино впервые после случившегося.

Позже Болдуин подал в суд на продюсеров «Ржавчины». Известно, что он сделал это после того, как семья погибшей подала в суд на него.

В своем иске актер отметил, что не собирается нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки. В апреле прошлого года адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках.

Кино США Актеры Убийства Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте