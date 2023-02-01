Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в убийстве на съемках фильма

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Голливудскому актеру Алеку Болдуину предъявили формальные обвинения в непредумышленном убийстве на съемках киноленты «Ржавчина». Об этом во вторник, 31 января, сообщило издание Page Six.

Также обвинение было предъявлено отвечающей за оружие на съемках Ханне Гутерреш-Рид. Теперь ей и артисту грозит до полутора лет тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

Трагический инцидент с участием Болдуина случился 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер ленты «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу. В свою очередь оператор фильма Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, медики не смогли ее спасти.

В феврале 2022 года актер вернулся к работе в кино впервые после случившегося.

Позже Болдуин подал в суд на продюсеров «Ржавчины». Известно, что он сделал это после того, как семья погибшей подала в суд на него.

В своем иске актер отметил, что не собирается нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки. В апреле прошлого года адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках.