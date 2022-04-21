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Адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках

Анастасия Колоскова

Общество
Адвокат Болдуина заявил, что актера оправдали по делу о стрельбе на съемках
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бюро по охране труда и технике безопасности оправдало актера Алека Болдуина по делу о несчастном случае на съемочной площадке фильма «Ржавчина», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом заявил адвокат артиста.

— Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов, — сказал юрист.

Адвокат отметил, что в полномочия Болдуина как продюсера фильма входили утверждение изменений в сценарии и подбор актеров. При этом официальных заявлений от правоохранительных органов о невиновности Болдуина пока нет, пишет Super.ru.

По данным издания Reuters, кинокомпании Rust Movie Productions, которая занималась производством «Ржавчины», дали максимально возможный штраф — 137 тысяч долларов. Поводом для этого стали нарушения техники безопасности, которые привели к гибели человека.

Трагический инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября 2021 года из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Позже актер подал иск в суд на продюсеров фильма «Ржавчина». Известно, что он это сделал после того, как семья погибшей на съемках фильма оператора Галины Хатчинс подала в суд на него. В своем иске Болдуин отметил, что не будет нести ответственность за случившееся и требует возместить убытки.

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