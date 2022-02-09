Болдуин вернулся к работе в кино после трагедии на съемках

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Актер Алек Болдуин вернулся к работе в кино впервые после трагедии, которая произошла на съемках фильма «Ржавчина».

— Болдуина заметили на съемках фильма «97 минут» в Англии. Предположительно, он может сыграть сотрудника Агентства национальной безопасности, — пишет издание Fox News.

Отмечается, что актерский состав фильма пока что неизвестен.

Инцидент с участием Болдуина произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

В настоящий момент ведется расследования. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

7 ноября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Болдуин мог застрелить Хатчинс специально. Политик отметил, что голливудский артист всегда был «проблемным парнем», однако талантливым. Из-за этого Трамп удивился, как Болдуин не проверил оружие на наличие патронов и впоследствии стал фигурантом смертельного инцидента.