«Он болен»: Трамп обвинил Болдуина в смерти оператора на съемочной площадке

Фото: Whitehouse

Актер Алек Болдуин мог застрелить оператора вестерна «Ржавчина» Галину Хатчинс на съемочной площадке специально. Такое мнение выразил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в воскресенье, 7 ноября.

Экс-лидер государства отметил, что голливудский артист всегда был «проблемным парнем», однако, талантливым. Из-за этого Трамп удивился, как Болдуин не проверил оружие на наличие патронов и впоследствии стал фигурантом смертельного инцидента.

— На мой взгляд, он как-то причастен к этому. Тут нечего добавить, но как можно взять ружье, заряжено оно или не заряжено, и навести его на кого-то, кого даже нет в фильме. Просто навести оружие на этого человека и нажать на курок. Знаете, это ужасно, но я думаю, возможно, он сам его зарядил. Если бы кто-то дал мне в руки пистолет, я никогда бы не нацелил его на человека и не выстрелил, — объяснил бывший президент США.

Также он усомнился, почему же Алек Болдуин направил оружие именно на оператора и режиссера, а не в сторону коллеги.

— Что-то с ним не так. Он болен. Я помню его хорошие и плохие работы в кино, но то, что он сделал, — это ужасно, — заключил Трамп в эфире Christ Stigall Show.

Инцидент с Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение, врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего отпустили.

В настоящий момент ведется расследования. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.