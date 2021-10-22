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Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент со стрельбой на съемках

Анастасия Колоскова

Общество
Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент со стрельбой на съемках
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Актер Алек Болдуин полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента со стрельбой на съемках голливудского фильма «Ржавчина», во время которых он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщил сам актер в заявлении, которое распространил его фонд в пятницу, 22 октября.

— Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон — жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия, — приводит слова Болдуина ТАСС.

При этом актер не стал приводить никаких деталей инцидента. Накануне его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили. Обвинения в произошедшем никому не предъявлены.

Болдуин отметил, что поддерживает контакт с мужем Галины и предложил свою поддержку ему и другим членам семьи погибшей женщины.

— Мое сердце разбито, я скорблю вместе с ее мужем, сыном и всеми, кто знал и любил Галину, — добавил он.

До этого актер и чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который продолжительное время был тренером Болдуина, рассказал, что трагедия на съемках могла произойти из-за нарушений правил безопасности.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили. В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.

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