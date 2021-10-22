Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тренировавший Болдуина Тактаров рассказал о причинах убийства на съемочной площадке

Дарья Чентаева

Общество
Тренировавший Болдуина Тактаров рассказал о причинах убийства на съемочной площадке
Фото: Официальная страница Олега Тактарова в соцсети «ВКонтакте»

Трагедия на съемках голливудского фильма «Ржавчина», во время которых Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, могла произойти из-за нарушений правил безопасности. Об этом рассказал актер и чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который продолжительное время был тренером голливудского актера.

— Пистолет, из которого стреляет актер, выхолощен, сделан под холостые выстрелы. Сам патрон (гильза, в которой порох) закрыт. Ты его вставляешь в ствол, который специально для этого патрона сделан — он не сквозной, в нем есть перегородки, — объяснил Тактаров.

Российский актер рассказал, что бывают сцены, в которых оператор с камерой на рельсах делает наезд на выстрел. В таких случаях, по правилам кинопрофсоюзов, оператору и режиссеру необходимо надеть специальные очки, а перед ними ставят защитное стекло, чтобы частицы пороха не попали на человека. Тактаров предполагает, что этой защиты во время съемок могло не быть.

— Я за свою карьеру в 25 лет ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека. Может, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал подлянку и засунул какие-то металлические фрагменты, — отметил артист.

Тактаров добавил, что иногда кинооружейники и пиротехники перебарщивают с силой взрывов. Актеру неоднократно приходилось просить убавить мощность удара при подобных сценах, передает Пятый канал.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили. В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.

Читайте также:
Актерынесчастный случайГолливуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте