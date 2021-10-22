Тренировавший Болдуина Тактаров рассказал о причинах убийства на съемочной площадке

Фото: Официальная страница Олега Тактарова в соцсети «ВКонтакте»

Трагедия на съемках голливудского фильма «Ржавчина», во время которых Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, могла произойти из-за нарушений правил безопасности. Об этом рассказал актер и чемпион по смешанным единоборствам Олег Тактаров, который продолжительное время был тренером голливудского актера.

— Пистолет, из которого стреляет актер, выхолощен, сделан под холостые выстрелы. Сам патрон (гильза, в которой порох) закрыт. Ты его вставляешь в ствол, который специально для этого патрона сделан — он не сквозной, в нем есть перегородки, — объяснил Тактаров.

Российский актер рассказал, что бывают сцены, в которых оператор с камерой на рельсах делает наезд на выстрел. В таких случаях, по правилам кинопрофсоюзов, оператору и режиссеру необходимо надеть специальные очки, а перед ними ставят защитное стекло, чтобы частицы пороха не попали на человека. Тактаров предполагает, что этой защиты во время съемок могло не быть.

— Я за свою карьеру в 25 лет ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека. Может, на заводе, когда делали патроны, кто-то сделал подлянку и засунул какие-то металлические фрагменты, — отметил артист.

Тактаров добавил, что иногда кинооружейники и пиротехники перебарщивают с силой взрывов. Актеру неоднократно приходилось просить убавить мощность удара при подобных сценах, передает Пятый канал.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили. В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.