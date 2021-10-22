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Полиция допросила Алека Болдуина после трагедии на съемочной площадке в США

Полина Долганова

Общество
Полиция допросила Алека Болдуина после трагедии на съемочной площадке в США
Фото: Zuma/TASS

Американская полиция допросила и отпустила актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет ТАСС.

Инцидент произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Rust («Ржавчина») был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Хатчинс родилась и выросла в СССР. Об этом свидетельствует информация с личного сайта погибшей. Она отучилась на международного журналиста в Киевском университете, а после занималась журналистскими расследованиями для британских кинодокументалистов.

Съемки вестерна проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступает в картине как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве.

Режиссер, которого выстрелом из реквизитного пистолета ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии.

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