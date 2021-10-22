Режиссер, в которого во время съемок выстрелил Болдуин, находится в критическом состоянии

Алек Болдуин

Режиссер, которого выстрелом из реквизитного пистолета во время съемок вестерна «Ржавчина» ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии. Об этом сообщается в пятницу, 22 октября.

Отмечается, что у режиссера повреждена ключица. После случившегося его госпитализировали в больницу.

По факту происшествия ведется расследование, пишет Telegram-канал SHOT.

До этого сообщалось, что в результате инцидента на съемочной площадке один человек погиб. Женщина–оператор получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Съемки вестерна Rust («Ржавчина») проходили в штате Нью-Мексико. Алек Болдуин выступает в картине как исполнитель главной роли и продюсер. Сама история вращается вокруг преступника, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвиняется в случайном убийстве.

Алек Болдуин известен по ролям в таких фильмах, как «Перл-Харбор», «На грани», «Битлджус», «Ток-радио», «Мой ангел-хранитель» и других. В 2017 году он стал обладателем премии «Эмми» в номинации «Лучшая роль второго в плана в комедийном сериале» за роль в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».