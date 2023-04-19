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В Екатеринбурге поймали рецидивиста, пять часов насиловавшего девушку

Ирэна Колесова
Происшествия
В Екатеринбурге поймали рецидивиста, пять часов насиловавшего девушку
Фото: shutterstock

В полицию Екатеринбурга обратилась 22-летняя местная жительница, которая заявила об изнасиловании. Оказалось, что 45-летний рецидивист издевался над своей жертвой около пяти часов.

Девушка поделилась, что рискнула сесть в машину к незнакомому человеку. Но вместо того, чтобы подвезти свою пассажирку, водитель уехал в безлюдное место. Там он остановился и подверг девушку насилию. Все это продолжалось порядка пяти часов, злоумышленник иногда делал перерывы, чтобы принять некие вещества, передает портал «E1».

Затем мужчина все-таки довез девушку туда, куда она просила изначально. Подозреваемого уже удалось задержать. Это ранее судимый местный житель, в отношении которого теперь проводится расследование.

На севере столицы мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Преступление произошло в парке на севере столицы 15 апреля. 51-летний злоумышленник применил силу и надругался над 12-летним подростком. Сразу после этого он попытался сделать то же самое с 11-летней девочкой, но та смогла отбиться.

Екатеринбург насилие Преступления
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