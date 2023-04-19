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СМИ: Хоккеист «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ

Ирэна Колесова
Спорт
СМИ: Хоккеист «Барыса» Дмитрий Гурков отказался от гражданства РФ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский хоккеист Дмитрий Гурков мог отказаться от гражданства РФ. Такую информацию опубликовало издание «SPORTBOX.RU».

Известно, что на данный момент Гурков выступает за хоккейный клуб «Барыс» из Казахстана. Возможно, именно это и привело спортсмена к такому решению. Дело в том, что в Казахстане в целом запрещено иметь двойное гражданство. При этом российский спортсмен некоторое время выступал за команду, являясь при этом резидентом сразу обеих стран.

Кроме того, издание предполагает, что на решение отказаться от гражданства РФ могло оказать влияние желание Гуркова принять участие в Чемпионате мира. Одним из условий приезда на престижные мировые соревнования мог стать отказ от российского паспорта. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Много слухов и споров разгорается о том, есть ли гражданство США у актера Данилы Козловского. Недавно артист опроверг такие заявления. Он сказал, что у него просто в США проживает дочь, а потому он ее навещает. Кроме того, актер отметил, что получает доходы только в России и периодически участвует в благотворительных концертах.

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