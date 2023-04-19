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Байден отчитался о годовых доходах своей семьи

Ирэна Колесова
В мире
Байден отчитался о годовых доходах своей семьи
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден опубликовали налоговую декларацию, в которой содержится отчет о годовых доходах. Выяснилось, что семья американского лидера за год заработала 579,5 тысячи долларов, при этом 169,8 тысячи долларов они уплатили в счет налогов. Такое сообщение распространили в Белом доме.

Согласно документам, ставка подоходного налога составила 23,8 процента. Кроме того, семья Байдена сообщила, что примерно 20,1 тысячи долларов они потратили на благотворительность и сделали пожертвования в самые разные организации. Самое большое пожертвование было сделано в Фонд Бо Байдена, который специализируется на защите детей от жестокого с ними обращения, говорится в документах.

Опубликованы также декларации вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа. Указано, что за год эта семья заработала 456 тысяч долларов. Говорится также о пожертвованиях. Харрис и ее супруг отправили на благотворительные цели порядка 23 тысяч долларов в различные фонды помощи людям, передает РИА Новости.

Тем временем, огромная часть бюджета США продолжает тратиться на помощь Киеву. В Конгрессе этим остались крайне недовольны. Инициативная группа конгрессменов потребовала от Байдена прекратить тратить такие огромные деньги на поддержку Украины. На рассмотрение внесли соответствующую резолюцию. Конгрессмены требуют от Байдена провести целое расследование растрат на украинских военных.

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