Астролог Глоба назвала знаки зодиака, которые станут главными счастливчиками в мае

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До конца весны у некоторых знаков зодиака есть все шансы претендовать на звание настоящего везунчика. Двоим представителям зодиакального круга особенно повезет, уверена астролог Тамара Глоба.

По ее словам, поймать удачу в руки сумеют Львы и Рыбы. Именно в мае у них будет получаться буквально все, что они задумают. Особенно это касается работы, новых проектов, интересных встреч и просто приятных неожиданностей.

— Выгодные перспективы, которые Рыбы откроют в мае, принесут им не только прибыль, но и очень полезные знакомства, а также приятные сюрпризы, — сказала Глоба в беседе с Teleprogramma.pro.

Астролог отметила, что Львам в мае нужно будет как можно больше внимания уделять своим вторым половинкам. На работе и так все пойдет как по маслу, а вот любовь требует заботы и участия, добавила Глоба.

Многие астрологи считают, что текущая весна станет судьбоносной для всех знаков зодиака. Однако некоторым нужно быть осторожнее, ведь не все перемены происходят к лучшему. Астролог Тамара Глоба назвала знак, который уже на этой неделе могут поджидать неожиданные неприятности на работе. По ее словам, ответственно отнестись к своей профессии необходимо Рыбам. Им ни в коем случае нельзя допускать споров с начальством или любых недоработок.