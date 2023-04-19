Врач Соломатина объяснила особенности быстрого похудения у мужчин

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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам всегда бывает легче похудеть, чем женщинам. Во-первых, играет роль изначально развитая мышечная масса у сильного пола. Во-вторых, сбросить вес помогает мужской гормон тестостерон.

— Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше, — пояснила врач.

По мнению Соломатиной, именно тестостерон может оказать большое влияние на наращивание мышечной массы. Если речь идет именно о мужчинах, то основной их ошибкой является нерегулярное питание. Очень многие представители сильного пола решают как следует поесть именно вечером, хотя нужно уделять больше внимания дневному обеду.

Соломатина отметила, что мужчинам важно сочетать физическую активность со сбалансированным питанием. Важно отказаться от вредных привычек, особенно от спиртного. Нужно наладить режим сна и отдыха, обязательно высыпаться, пить как можно больше воды и постараться оградить себя от лишних нервов, отметила врач в беседе с порталом «Взгляд».

Сбросить лишние килограммы можно и без занятия спортом. Как это сделать, рассказала врач, эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева. Врач посоветовала соблюдать сбалансированный рацион питания. Такая диета базируется на основных группах продуктов — цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами.